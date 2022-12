Aeroporto, taglio del nastro per la mostra fotografica dedicata alla Polstrada

E’ stata inaugurata stamani, all’Aeroporto, la mostra fotografica organizzata dal compartimento della Polizia stradale Sicilia orientale di Catania, allestita in occasione del settantacinquesimo anniversario della riorganizzazione dei servizi della stradale. Erano presenti, tra gli altri, il Prefetto e il Questore di Catania, Maria Carmela Librizzi e Vito Calvino e l’amministratore delegato della SAC, Nico Torrisi. I 12 scatti, realizzati da Luigi Nifosì, sono esposti nell’aera arrivi dello scalo etneo fino al prossimo 16 gennaio, e intendono promuovere il lavoro della Stradale, valorizzando nel contempo il territorio e sostenendo la cultura della legalità.

Scopo dell’iniziativa è infatti sensibilizzare gli utenti della strada, in particolare le nuove generazioni, al rispetto delle norme e ai corretti stili di guida. “Ogni giorno, operiamo sulla rete viaria autostradale e sulle grandi vie di comunicazione per assistere gli automobilisti e garantire condizioni di sicurezza sempre maggiori. Abbiamo dunque pensato di portare questa mostra in aeroporto, perché rappresenta una vetrina importante. Per questo, ringraziamo la SAC e il suo amministratore, per la disponibilità” – ha commentato Nicola Spampinato, Dirigente del Compartimento Polizia Stradale della Sicilia Orientale.

“Ringraziamo la Polizia per l’importante iniziativa che siamo felici di ospitare. Dal nostro scalo passano ogni giorno migliaia di persone che potranno così ammirare le fotografie e riflettere sull’importanza dei corretti comportamenti alla guida e sulle strade” – ha commentato l’ad della SAC, Nico Torrisi. Le fotografie ritraggono dall’alto gli operatori della Polizia Stradale nelle principali località siciliane. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il IV Reparto Volo di Palermo della Polizia di Stato per le foto aeree e con l’Ufficio Polizia di Frontiera di Catania per il sostegno dato alla realizzazione della Mostra.