Inizia la bonifica del terminal A dell'aeroporto, Salvini: "Pronto ad inviare gli ispettori"

Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini interviene con una nota sui disagi causati ai passeggeri in seguito all'incendio scoppiato nella notte tra domenica e lunedì presso il terminal A dell'aeroporto etneo. "Il vicepremier e ministro Matteo Salvini conferma massima collaborazione al Presidente della Regione Siciliana e al Presidente della Società di gestione dell'aeroporto di Catania dopo il rogo che ha interessato lo scalo. In particolare, pur ricordando che il Ministero dei Trasporti non ha competenza diretta, Salvini è disponibile a offrire supporto tecnico, anche attraverso ispettori in coordinamento con Enac , per approfondire l'accaduto ed accelerare le procedure di riapertura. La determinazione di Salvini è confermata anche dall'incontro, organizzato ieri, per fare il punto della situazione su aeroporti come quello di Reggio Calabria che assorbiranno parte del traffico aereo rimasto orfano del capoluogo etneo".

Dal canto suo, Sac rende noto che a breve dovrebbero iniziare i lavori di bonifica del terminal A, dopo il sequestro parziale probatorio giunto nella giornata di ieri. "La società di gestione dell'aeroporto di Catania comunica che, grazie alla celerità delle verifiche effettuate dalla Procura della Repubblica e dai vigili del fuoco - si legge in una nota - oggi è stato autorizzato l’accesso al terminal A per avviare le operazioni di bonifica e consentire il ripristino delle operazioni di volo nel più breve tempo possibile. Tali operazioni verranno effettuate senza soluzione di continuità per attenuare i disagi dei passeggeri".