Aeroporto, al via nuova rotta Catania - Nantes

Volotea, la compagnia aerea low-cost delle piccole e medie città europee, inaugura domani, venerdì 26 maggio, la nuova rotta esclusiva in partenza da Catania verso Nantes. Con questo collegamento, disponibile ogni lunedì e venerdì, diventano 9 le destinazioni del vettore raggiungibili dallo scalo catanese, 6 in Italia e 3 all’estero.

Grazie al nuovo volo, Volotea rafforza ulteriormente l’asse turistico Catania-Francia. Il vettore aggiunge infatti alle già esistenti rotte per Lourdes e Tolosa anche Nantes, la porta d’accesso per la Bretagna e per l’isola di Mont Saint-Michel, oltre a essere situata a poca distanza dai castelli della Loira, tutelati dall'Unesco. Questa nuova destinazione contribuisce a rafforzare la connettività tra due Paesi in cui il vettore vanta già una presenza importante, e con questo nuovo collegamento punta a offrire ancora più mobilità ai viaggiatori.