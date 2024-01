Aeroporto, in partenza per Bergamo con tirapugni e due coltelli: denunciato

Continuano senza sosta i controlli di sicurezza effettuati sui passeggeri e sui loro bagagli in partenza dall’aeroporto Fontanarossa di Catania. Gli agenti della polizia di frontiera, in collaborazione con le guardie giurate della Sac Service in servizio nell’aeroporto, hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania, un passeggero in partenza per Bergamo resosi responsabile del reato di porto d’armi o di oggetti atti ad offendere.

L’uomo, al fine di intraprendere il viaggio aereo per Bergamo, ha consegnato il proprio bagaglio per essere stivato a bordo dell’aeromobile. I controlli effettuati, hanno evidenziato al suo interno la presenza di una noccoliera (tirapugni) e di due coltelli a serramanico. Alla luce di quanto accaduto, il 40enne è stato accompagnato presso gli uffici di polizia per gli accertamenti di rito e denunciato all’Autorità giudiziaria. Il tirapugni e i due coltelli, invece, sono stati sottoposti a sequestro