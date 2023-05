Duecento passeggeri del volo Trieste-Catania "intrappolati" al gate da ore: "Siamo esasperati"

“Duecento persone in trappola al gate da ore, compresi bambini e anziani. Siamo esasperati". E’ il grido disperato di uno dei passeggeri del volo Ryanair Trieste-Catania, che sarebbe dovuto partire oggi alle 15:50 e che, a causa di un guasto, ha lasciato duecento persone bloccate nel gate per ore senza informazioni chiare sulla partenza.

“Siamo fermi qui dalle 14, non ci lasciano uscire nemmeno sul marciapiede - ha raccontato la passeggera -. La compagnia aerea ci ha fornito dei voucher dal valore di quattro euro per le consumazioni al bar dell’aeroporto, che però è chiuso. Forse ci daranno dei panini”.

Stando al suo racconto, la situazione è sempre più insostenibile, "con anziani che hanno imbarcato nelle valigie i loro medicinali e mamme con bambini senza latte in polvere”. Nonostante le incertezze sul momento della partenza, non sono state offerte soluzioni alternative.

“Non sappiamo a che ora partiremo, né se effettivamente partiremo. Non hanno fatto arrivare un nuovo aereo, né organizzato dei transfer per portarci a Venezia e farci imbarcare su un altro volo - spiega - I tecnici sono arrivati alle 18:30, tre ore dopo, tempo che avrebbero potuto utilizzare per organizzare un trasferimento alternativo”.

Intanto, quel che manca è proprio l’assistenza: “Per ottenere aggiornamenti e informazioni ho dovuto contattare la Polaria. Inoltre anche gli orari che ci vengono forniti sono contraddittori: nel tardo pomeriggio sul display è stato indicato un orario diverso rispetto all’app della compagnia aerea”. L’ultimo aggiornamento ufficiale risale alle 20:30. “Ci hanno comunicato che il pezzo di ricambio è arrivato poco fa, ma servirà un’ora per il montaggio e altro tempo per le prove. Se dovesse andar bene, partiremo per Catania, altrimenti non è chiaro quale sarà il nostro destino”. Alle 21:40 la situazione risulta invariata e i passeggeri sono ancora al gate.

Fonte: TriestePrima