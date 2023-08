"Riprese le ordinarie attività del Terminal A" e il carro dei "vincitori" oggi è affollato

"Con l’arrivo del volo EC3549 da Milano Malpensa delle 22:44 di venerdì 5 agosto sono riprese le ordinarie attività del Terminal A. Il numero e la frequenza dei voli operati saranno legati alla ripianificazione delle compagnie aeree e al riposizionamento aeromobili". Così Sac con un post pubblicato sulla pagina Facebook dell'Aeroporto di Catania. Uno spiraglio di normalità a Fontanarossa dopo giorni di disagi, incertezze, preoccupanti conseguenze per il turismo siciliano e polemiche varie.

Ieri, ad annunciare la riapertura del Terminal A dopo l'incendio del 16 luglio, è stato il presidente della Regione siciliana. Dopo il via libera arrivato dall'Ente nazionale per l'aviazione civile, Schifani ha confermato: "Avevamo preso questo impegno con i siciliani e con tutti i turisti che in queste settimane visitano la nostra Isola: da oggi ritorna operativo il Terminal A dell'aeroporto di Catania-Fontanarossa. L'ordinanza dell'Enac, adottata dopo le opportune verifiche e analisi e con le opportune prescrizioni per il personale, permette allo scalo di tornare immediatamente, già da questa sera, alle condizioni di normalità”. Una comunicazione che, solitamente, sarebbe arrivata direttamente da Sac ed, invece, è arrivata dalla Regione.

"Si tratta di un risultato raggiunto grazie alla solidarietà istituzionale e allo spirito di collaborazione dimostrati da tutti gli enti coinvolti - prosegue il governatore - che hanno accolto il nostro appello per arrivare rapidamente a una soluzione. Voglio ringraziare chi in queste settimane si è speso senza sosta per raggiungere questo obiettivo, il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini che, ha seguito da vicino con spirito di servizio e concretezza ogni fase dell’emergenza, il personale dell’Enac e il suo presidente Pierluigi Di Palma per l’attenzione con cui hanno seguito tutta la vicenda e i vertici della Sac. Un ringraziamento particolare va anche al ministro della Difesa Guido Crosetto e all’Aeronautica militare che, con il suo supporto logistico, ha contribuito a mitigare i disagi per i viaggiatori. Il ritorno alla piena operatività dell’aeroporto rappresenta anche una garanzia per l’intero settore turistico siciliano che continueremo a sostenere in accordo con il governo nazionale che ha dimostrato grande attenzione nei momenti più difficili".

Ecco che dalle polemiche, dalle accuse, si passa ai complimenti e ai ringraziamenti. "Con grande soddisfazione apprendiamo la notizia della piena funzionalità riacquistata dall'aeroporto Fontanarossa - evidenziano i deputati nazionali siciliani di FdI Ciancitto, Cannata, Longi, Messina, Pogliese e Sallemi -. Per la riapertura determinante è stato il ruolo svolto dall'Enac e del direttore aeroportuale per la Sicilia orientale, Antonino Caruso. Vogliamo ringraziare il Ministro Urso, il Ministro Salvini, il vice Ministro Bignami e il sindaco di Catania, Trantino per il pressing quotidiano e costante, un grazie anche al Ministro della Difesa Crosetto e all'Aeronautica militare per il determinante supporto logistico".

Nessun riferimento a Sac e ai suoi vertici. Ed, in particolare, nessun riferimento a lavoratori e lavoratrici che in queste settimane hanno operato senza sosta in condizione di disagio.

A farlo notare sono, infatti, i sindacati: “Schifani ringrazia tutti, dimenticandosi però dei lavoratori e delle lavoratrici che in queste settimane hanno operato senza sosta in condizione di disagio”. “Stupore e incredulità” esprimono la Cgil Sicilia e di Catania e la Filt regionale e di Catania con i segretari generali Alfio Mannino e Carmelo De Caudo per la confederazione, e con Alessandro Grasso ed Edoardo Pagliaro per la categoria dei trasporti, per le parole del presidente Schifani che annuncia la riapertura dell’aeroporto di Catania in cui ringrazia tutti, dimenticandosi però dei lavoratori e delle lavoratrici che in queste settimane hanno operato senza sosta in condizione di disagio presso tutti gli aeroporti siciliani. "Donne e uomini che lavorano che hanno provato a sopperire alle tante disfunzioni di chi non ha gestito non sempre in maniera adeguata l’emergenza. L’ auspicio è che immediatamente siano convocati i sindacati affinché i lavoratori e le lavoratrici possano operare in condizione di sicurezza e salvaguardandone la salute”, dichiarano.

Il vicepremier e ministro Matteo Salvini, che è stato in contatto costante con enti, istituzioni e amministratori locali, esprime "soddisfazione e sollievo" e ringrazia "tutti coloro che si sono impegnati per raggiungere questo risultato", si legge in una nota del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. E, ancora. "Un grazie, sentito, al ministro dei trasporti Matteo Salvini e per l'impegno profuso per la nostra isola, e per tutte le altre istituzioni coinvolte, dal ministro della Difesa all'Enac che si sono spese per arrivare ad un traguardo fondamentale per la nostra isola nel minor tempo possibile''. Lo dichiarano i deputati siciliani della Lega Anastasio Carrà e Valeria Sudano.

Insomma, sul carro dei vincitori oggi salgono in tanti. Ma il turismo siciliano tutto, dopo 20 giorni di delirio, gli albergatori che lanciano last minute per "coprire" i buchi lasciati da questa stagione turistica "nera", i turisti sballottati da un aeroporto ad un altro, chi ha dovuto pagare taxi costosissimi o prendere autobus stracolmi e in orari assurdi, chi ha perso una vacanza attesa da un anno, chi ha sostenuto spese per ritornare o partire da Catania per lavoro... a chi devono dire grazie?