Aeroporto, ruba un orologio ai controlli per l'imbarco: denunciato

Il personale della polizia di frontiera, in servizio presso l’aeroporto di Catania, ha deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania, un 52enne per furto aggravato. Il passeggero, in procinto di partire per Milano, durante i controlli di sicurezza ha sottratto un orologio di proprietà di un altro passeggero che stava abche lui passando il varco dei controlli. Appresa la notizia dell’avvenuto furto, gli operatori di Polizia, tramite un’attività info investigativa e grazie alla visione delle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza di cui l’aeroporto è dotato, sono riusciti ad individuare l’autore del reato, peraltro, ancora presente in sala in attesa di imbarcarsi sul volo, e lo hanno trovato in possesso della refurtiva, motivo per il quale è stato denunciato. L’orologio, è stato immediatamente riconsegnato all’avente diritto che ha potuto intraprendere il viaggio con il proprio orologio al seguito.

