Tenta di rubare un'auto in aeroporto, denunciato un 28enne udinese

Nei giorni scorsi, la polizia ha denunciato un pregiudicato ventottenne di Udine per tentato furto. Gli agenti delle volanti sono intervenuti nel parcheggio “Amts Fontanarossa”, dove gli addetti alla vigilanza avevano segnalato la presenza di una persona sospetta.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno preso contatti con l’incaricato della vigilanza il quale ha riferito di aver notato, attraverso il sistema di video sorveglianza, che una persona era salita a bordo di un’auto, per poi effettuare diversi giri all’interno del parcheggio, quasi a voler cercare un’autovettura in particolare, tentando poi più volte l’uscita senza riuscirvi. Gli agenti, quindi, sono intervenuti rapidamente, giungendo in pochi minuti all’interno del parcheggio dove hanno individuato e fermato la persona segnalata, che si trovava a bordo di una vettura non sua e sul cui possesso non riusciva a fornire alcuna plausibile spiegazione.

Grazie agli accurati accertamenti effettuati sul posto, è stato immediatamente individuato e, quindi, contattato telefonicamente il proprietario del veicolo, che ha confermato di non aver autorizzato nessuno a utilizzare il proprio veicolo, avvalorando così l’ipotesi del tentativo di rubare la vettura. Alla luce di quanto emerso, l’uomo è stato accompagnato in questura e deferito alla

procura della repubblica, in stato di libertà.