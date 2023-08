Sac: "Il Terminal A è pienamente operativo, anche per i voli extra Schengen"

"Il Terminal A è pienamente operativo, anche per i voli extra Schengen". Così la Sac, la società di gestione dell’aeroporto di Catania, sul suo profilo Twitter, per tranquillizzare sull'operatività dello scalo, rinviando alla pagina dove sono pubblicati "tutti i voli in partenza e in arrivo, suddivisi per fascia oraria. Gli orari pubblicati sono di responsabilità delle singole compagnie aeree operanti sullo scalo e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso da parte delle stesse".

Secondo però il presidente della commissione difesa della Camera dei Deputati Nino Minardo: "Il terminal A è stato riaperto ma il ritorno alla normalità sarà graduale e probabilmente lento rispetto alle aspettative del comparto turistico e dei semplici cittadini". "In questi giorni neri per l'aeroporto Bellini di Catania - scrive ancora Minardo sui social - in tanti si sono impegnati per fronteggiare l'emergenza, a cominciare dalministro Salvini per giungere al ministro Crosetto con l'Aeronautica Militare. Sono tanti i grazie da dire ma non possiamo abbandonarci ai toni trionfalistici, al contrario abbiamo il dovere della verità per quanto difficile e dura possa essere". "La Sicilia non ha bisogno di illusioni ma di verità e di ristori per superare danni incalcolabili. Solo sulla verità si può costruire qualcosa di buono e migliore", conclude il presidente della commissione Difesa di Montecitorio.