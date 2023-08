Aeroporto, Torrisi (Sac): "Ci siamo scusati fin dal primo momento per i disagi anche se non li abbiamo causati noi"

"Le compagnie stanno rimodulando i voli, domani saremo alla parità. Per oggi ci sono stati ancora alcuni disagi, alcuni voli sono rimasti su Trapani". L'amministratore delegato della Sac, Nico Torrisi, a Italpress, fa il punto sulla situazione all'aeroporto di Catania dopo la riapertura del Terminal A avvenuta ieri.

"La situazione è molto più fluida, sono aperti i terminal, siamo pienamente operativi - aggiunge - Noi siamo qua da sempre per lavorare, dopo l'incendio abbiamo gestito l'emergenza con il massimo impegno di tutti. Vorrei sottolineare l'enorme sforzo della comunità aeroportuale, della protezione civile e ringraziare tutti quei soggetti istituzionali che ci sono stati vicini". "Ci siamo scusati fin dal primo momento per i disagi - precisa - anche se non li abbiamo causati noi".

"In questi giorni difficili e complicati - afferma Torrisi - non è mai mancato il prezioso supporto delle istituzioni sia a livello nazionale che regionale a partire dal Presidente della Regione Renato Schifani che ha seguito con grande attenzione ed impegno la situazione dello scalo catanese, non tirandosi mai indietro e trovando sempre il tempo per venire personalmente a Catania a dare il suo supporto e facendo anche da raccordo con le istituzioni nazionali. Un grazie anche al presidente dell'Enac Pierlugi De Palma, ai ministri Crosetto e Salvini, al Comandante di Sigonella Emanuele Di Francesco, alla Protezione Civile e a tutte quelle Istituzioni ed aziende, come quelle del trasporto pubblico che con grande impegno e senso di responsabilità sono state sempre al nostro fianco in questi difficili giorni".