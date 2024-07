Aeroporto, contrabbando di tabacchi dalla Grecia: tre arresti e una denuncia

Personale dell’agenzia delle dogane e dei monopoli e i finanzieri del comando provinciale di Catania hanno pianificato un'attività di controllo con riferimento ai viaggiatori in arrivo nello scalo etneo con voli in transito o provenienti dalla Grecia. I contrabbandieri provenienti da rotte Balcaniche, al fine di eludere i controlli alla frontiera, cercano di diversificare l’utilizzo dei vari aeroporti utili per entrare in Europa, puntando a scali di paesi dove ritengono che i controlli doganali siano meno incisivi.

Le attività di analisi e controllo hanno permesso di selezionare, presso lo scalo etneo, nel periodo aprile/luglio 2024, 4 passeggeri, tutti di nazionalità Bielorussa di cui una proveniente da Salonicco (Grecia) con transito su Stoccarda (Germania), una proveniente da Salonicco (Grecia) con transito su Atene (Grecia) e due provenienti da Atene (Grecia).

E' stato così possibile identificare e controllare i bagagli che contenevano tabacchi lavorati esteri di contrabbando, sprovvisti di contrassegno di Stato. Le sigarette trovate sono state sequestrate: tre degli autori del reato di contrabbando arrestati e posti a disposizione dell’Autorità giudiziaria etnea e il quarto denunciato a piede libero per il medesimo reato, che prevede la reclusione da due a cinque anni. La mirata attività ha permesso in sintesi di effettuare sequestri di T.L.E. per complessivi 215.500 grammi (215,5 chili), mentre i 4 soggetti responsabili sono stati denunciati all’Autorità giudiziaria saranno asanzionati con la multa di euro 5,16 per ogni grammo convenzionale di tabacco trasportato.