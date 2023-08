Aeroporto, il sindaco Trantino chiede le dimissioni del Cda di Sac: "Gestione inadempiente"

"Oggi, dopo avere esposto quelli che a mio avviso costituiscono gravi inadempimenti del management della società che gestisce l'aeroporto, ho chiesto le dimissioni dell'intero CdA e, in alternativa, l'intervento del collegio sindacale. Adesso saranno loro a doversi esprimere". E' quanto dichiarato dal sindaco di Catania Enrico Trantino con un post pubblicato su Facebook.

Una gestione inadempiente nell’emergenza del rogo dello scorso 16 luglio all’aeroporto Fontanarossa. È, quindi, la motivazione avanzata alla presenza anche del legale, l’avvocato Marcello Marina, esperto in diritto commerciale e industriale.

"La mia iniziativa è stata anticipata a tutte le forze di maggioranza, poichè non esiste altra ragione a base della mia sollecitazione, se non gli interessi della città e dell'intero distretto. Ho sempre sostenuto che per le grandi infrastrutture stategiche debbano andare i migliori; e che chi è qualificato per condurre la propria azienda, non per forza deve avere competenze in ambito aeroportuale. A me non interessa chi indicherà il prossimo manager. Basta che individuerà il più bravo", conclude Trantino.