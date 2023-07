Fontanarossa, Palermo dice stop: Schifani si scaglia contro la decisione della Gesap

Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani si scaglia contro la decisione presa dalla direzione generale dell'aeroporto di Palermo di dire stop ai voli diretti a Catania ma dirottati allo scalo "Falcone-Borsellino".

"Non posso che stigmatizzare - dice Schifani - l’atteggiamento della direzione generale dell’aeroporto di Palermo che, senza un doveroso confronto con gli organi di controllo, ha dichiarato di non accettare più voli destinati originariamente allo scalo di Catania, ingenerando così uno stato di allarmismo e tensione sociale in quanti hanno scelto di trovare in Sicilia, simbolo dell’accoglienza, un luogo ideale per le vacanze".

"In un momento in cui il sistema dei trasporti aerei in Sicilia – continua il governatore dell’Isola - è fortemente messo a rischio, dopo l’incendio che ha parzialmente danneggiato lo scalo di Fontanarossa, condizionando non solo la mobilità dei cittadini, ma anche incidendo fortemente in un comparto vitale dell’economia siciliana come quello turistico, non può che richiamarsi tutto il sistema della mobilità a porre in essere ogni sforzo necessario a superare la criticità del momento, in una logica di leale collaborazione istituzionale".

"La Regione, da subito - prosegue ancora Schifani – ha istituito una task-force di emergenza per potenziare e coordinare i collegamenti straordinari dagli aeroporti di Palermo, Comiso e Trapani verso Catania e messo a disposizione tutte le strutture di propria competenza come l’Ast, cui va pubblicamente il mio plauso. Voglio richiamare tutti - conclude il presidente della Regione - al senso di responsabilità comune e vigilerò su atteggiamenti e decisioni unilaterali lontani dallo spirito di cooperazione sociale che possano arrecare grave pregiudizio al superamento dei disagi di questi giorni".