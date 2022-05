Volo Wizzair arriva con due ore di ritardo all'aeroporto di Catania

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

E’ stato un volo da incubo quello vissuto dai passeggeri che con la compagnia Wizzair dovevano recarsi ieri dall’aeroporto Marconi di Bologna al Vincenzo Bellini di Catania. Il volo W68186 vedeva la presenza di ben due scolaresche in gita nonché di anziani e neonati e doveva partire alle 21.50 per giungere alle 23.30. In realtà i disagi sono già iniziati al check in con snervanti attese e il volo è atterrato all’una e mezza di notte a Catania. La versione ufficiale fornita ai passeggeri bloccati per ore sull’aereo è quella di disservizi ai sistemi informatici che avrebbero impedito il decollo in sicurezza. Nella lunga attesa a bordo dell’aereo non è stata fornita assistenza ai passeggeri che sono stati costretti ad acquistare persino le bottigliette d’acqua al costo di due euro e cinquanta. “Si tratta di gravi inadempienze della compagnia – ha detto il segretario regionale di Codici Manfredi Zammataro – per le quali avvieremo un’azione di risarcimento e di indennizzi".