San Gregorio, affidati i lavori per una nuova bambinopoli in via Sgroppillo

Continua il percorso intrapreso dall’amministrazione comunale sangregorese che ha come obiettivo la riqualificazione delle aree a verde del territorio con creazione di aree giochi per bambini, azione amministrativa, questa, che migliora la qualità delle infrastrutture sociali comunali.

Ad annunciarlo l’assessore ai Lavori pubblici, Salvo Cambria, che ha spiegato come "stiamo raggiungendo quasi tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissati per la riqualificazione dell’arredo e delle infrastrutture urbane – ha detto – si è perso del tempo per i soliti cavilli burocratici ma ora sembra che molte cose stiano per concretizzarsi". L’assessore Cambria allude alla recente inaugurazione della nuova bambinopoli e del percorso fitness per adulti nel Parco Adige, zona sud della cittadina fornita anche di altra bambinopoli a Cerza. Fa riferimento anche all’ammodernamento della già consolidata bambinopoli di Piano Immacolata, zona Centro, con inserimento di nuovi giochi e interventi per la sicurezza dei bambini disabili e normodotati. Insomma il puzzle sta per completarsi grazie ai tasselli che alacremente l’Amministrazione comunale cerca di inserire nel territorio. Il primo cittadino, Carmelo Corsaro, è fiducioso che altri progetti, messi in cantiere, possano realizzarsi al più presto: "la lunga attesa – ha ironizzato il sindaco – renderà più gradevoli i risultati".

Ora tocca alla via Sgroppillo, all’altezza del civico 2, area risanata nella quale oltre al parco giochi verrà curato il verde e il terreno adiacente cosicché i genitori potranno godere dell’area mentre porteranno i propri figli a giocare. Nasce un nuovo punto di incontro per adulti che potranno socializzare in mezzo alla natura. I lavori, aggiudicati dalla Ditta Saia di Iapichino Salvatore di Santa Croce di Camerina, avranno un costo di 69.090 euro oltre a 4.000 per oneri di sicurezza.