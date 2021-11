Affitta una casa vacanze mai esistita: denunciato

Il commissariato di Adrano, diretto dal Vice Questore Paolo Leone, ha proceduto denunciando, un uomo di 50 anni per truffa. Il fatto è avvenuto l’estate appena trascorsa, quando un ignaro giovane di Battipaglia ha deciso di prenotare le sue vacanze presso un B&b sito a Tropea. Durante le prime fasi di prenotazione, la vittima, ha ricevuto indicazioni sul pagamento da effettuare a mezzo ricarica di una carta prepagata postepay intestata a un uomo residente ad Adrano. Dopo varie peripezie e diversi pagamenti effettuati e mai rimborsati, la vittima ha realizzato di essere stato raggirato e che la casa vacanze tanto desiderata, non era altro una ben orchestrata truffa finalizzata a frodare i turisti, per cui decideva di rivolgersi con fiducia alle forze dell’ordine. La costante collaborazione tra diversi Uffici siti in regioni diverse, ha condotto alla rapida identificazione del truffatore e al suo successivo deferimento all’autorità giudiziaria.