"Agata in mostra", l'arcivescovo Renna visita la mostra all'interno della metropolitana

L’Arcivescovo di Catania, Luigi Renna, ha visitato, nella giornata di ieri, la mostra “Agata in movimento”, viaggiando a bordo della Metropolitana per ammirare le opere realizzate da giovani artisti dell’Accademia di Belle Arti di Catania e dedicate alla Santa Patrona della città.

Grande entusiasmo da parte di Renna, che ha apprezzato la funzionalità del mezzo di trasporto sul quale ieri viaggiavano anche alcuni devoti che indossando il tradizionale “sacco”, erano diretti al Duomo per le celebrazioni dell’Ottava.

L’Arcivescovo è stato accolto e accompagnato dal direttore generale, Salvo Fiore, da Lina Scalisi, presidente dell’Accademia di belle arti, e da Mariella Gennarino, presidente emerito del Comitato per la festa di Sant’Agata. Le opere del progetto “Agata in movimento” saranno in mostra, nelle stazioni della Metro e sui treni, fino al 29 febbraio.