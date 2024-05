Agens (Confindustria), rinnovati i vertici: Strisciuglio (Rfi) presidente, Bellavia (Amts) vicepresidente

L’amministratore unico di Amts, Giacomo Bellavia, è stato nominato vicepresidente di Agens, con delega all’Ambiente, energia e transizione digitale. La nomina è avvenuta a Roma, durante i lavori dell’associazione di Confindustria che opera nell’ambito dei trasporti e che rappresenta, sia in ambito nazionale che internazionale, alcune delle maggiori aziende italiane di trasporto pubblico nei rapporti con le istituzioni e i sindacati. I lavori assembleari dell’associazione, infatti, hanno riguardato l’intero cambio al vertice, con il nuovo presidente di Agens individuato in Gianpiero Strisciuglio, già ad e dg di Rfi, che ha preso il posto di Arrigo Giana, mentre proprio su proposta del nuovo presidente, l’assemblea di Agens ha eletto otto vicepresidenti con deleghe specifiche: Giacomo Bellavia (Amts Catania), Stefano Rossi (Autoguidovie), Filippo Contino (Gruppo Fs Italiane), Angelo Costa (Arriva), Sabrina De Filippis (Mercitalia Logistics), Fabrizio Dell’Orefice (Gruppo FS Italiane), Arrigo Giana (Atm), Federica Santini (Trenord).

“Voglio ringraziare l’intera assemblea di Agens, che ha riposto in noi questa fiducia, il nuovo presidente Strisciuglio e il presidente uscente, Giana, per quanto ha fatto in questi anni – ha detto l’amministratore unico di Amts, Giacomo Bellavia. – È per me un onore e una responsabilità rappresentare anche da vicepresidente nell’associazione una realtà importante e dinamica come quella dell’Azienda metropolitana trasporti e sosta Catania. Da anni, il capoluogo etneo ha raccolto e sta portando avanti la sfida di una mobilità sempre più sostenibile e al passo con le altre realtà italiane ed europee. Abbiamo sempre ribadito che queste sfide fondamentali non si vincono da soli, ma con un altrettanto dinamico gioco di squadra. Congratulazioni, dunque, e auguri di buon lavoro anche agli altri miei colleghi, per un nuovo periodo di impegno e di collaborazione”.

“Si tratta di persone altamente qualificate – ha dichiarato, poi, il nuovo presidente di Agens, Strisciuglio, in merito ai nuovi vicepresidenti – che lavoreranno in continuità con la presidenza uscente, che ha avuto in Arrigo Giana, ad di Atm, una guida autorevole e di grande qualità. Siamo pronti per iniziare questo match, consapevoli degli importanti e necessari mutamenti che stanno riguardando il settore della mobilità”.