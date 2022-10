Giarrusso: "Insipegabile il trasferimento del dirigente di polizia aggredito a Librino"

“Trovo inspiegabile e grave la scelta di trasferire il dirigente del commissariato di Catania del quartiere di Librino, che solo poco tempo fa aveva subito un'aggressione fisica in servizio, da parte del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno”. Così l’europarlamentare catanese Dino Giarrusso. “Mi rivolgo alla Ministra Lamorgese, da conoscitore di Catania, perché sarebbe invece necessario inviare in città rinforzi con uomini e mezzi, come richiesto dal questore da molto tempo e giustamente sottolineato dal Siap di Giuseppe Tiani. Mentre il trasferimento di quel coraggioso dirigente è, al contrario, un segnale potenzialmente inquietante che si trasmette ai nemici della legalità, che in questo modo hanno ottenuto qualcosa”, continua l'eurodeputato. “Evitiamo in tutti i modi scelte che possano penalizzare chi ha il coraggio di andare a contrastare di persona fenomeni mafiosi. Abbiamo bisogno - aggiunge Giarrusso - di uno Stato più vicino ai cittadini e alle forze dell’ordine, affinché la battaglia contro le mafie sia credibile ed efficace. Esprimo la mia solidarietà alle forze di polizia che a Catania fanno un lavoro coraggioso e difficile, in un ambiente spesso ostile, nonostante le tante difficoltà, fra le quali essere sottodimensionate, come ho spesso denunciato”, conclude l’europarlamentare.