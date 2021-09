Aeroporto, in un anno 18 sequestri di droga e intercettati trasferimenti di valuta per oltre 500 mila euro

Oltre 1400 controlli effettuati sui passeggeri, 18 sequestri di droga e 39 illeciti valutari. Sono questi i numeri diffusi in un report dell'Agenzia delle Dogane relativamente all'attività svolta nell'aeroporto di Catania. I controlli si sono intensificati, nell'ultimo anno, a seguito della ripresa del traffico aereo. L’attività di servizio è stata svolta con la collaborazione dei militari della guardia di finanza e ha consentito il rinvenimento di droghe del tipo marjuana, hashish e cocaina. Nello stesso periodo è stata effettuata anche una mirata attività di controllo sulla movimentazione transfrontaliera di denaro che ha permesso di scoprire 39 illeciti valutari da parte di viaggiatori in entrata e in uscita dal territorio nazionale, per un flusso di somme pari a circa 537mila euro.