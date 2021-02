Agenzia delle dogane, sdoganate 274 mila mascherine di origine cinese

I funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di Catania hanno proceduto allo sdoganamento, mediante 'svincolo diretto', di 274 mila mascherine chirurgiche in tessuto non tessuto di origine cinese e provenienza australiana. I dispositivi di protezione individuale sono stati resi disponibili per una società iscritta alla Federazione nazionale fornitori ospedalieri con cui l'Adm ha firmato un protocollo d'intesa finalizzato a facilitare l'approvvigionamento di materiale sanitario destinato ai soggetti che a vario titolo operano nel Servizio sanitario nazionale.