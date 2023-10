Agenzia spaziale italiana, il catanese Luca Salamone nuovo direttore

Sarà il catanese Luca Vincenzo Maria Salamone il nuovo direttore generale dell'Agenzia Spaziale Italiana per i prossimi quattro anni. La nomina è stata deliberata oggi nel corso del consiglio di amministrazione dell'agenzia che si è svolto nel centro spaziale Asi di Matera. Luca Vincenzo Maria Salamone succederà dal prossimo novembre nell'incarico a Fabrizio Tosone. Nato a Catania nel 1972, Salamone si è laureato in Giurisprudenza e Scienze Politiche. È un Dirigente dello Stato e ricopre attualmente l'incarico di Coordinatore della Struttura di missione per le politiche del mare presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Già ufficiale superiore della Marina Militare ha rivestito numerosi ruoli in Pubbliche Amministrazioni e in diversi uffici ministeriali.