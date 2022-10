Al Comune di Mascalucia agevolazioni Tari 2022 per le utenze domestiche

Il Comune di Mascalucia ha previsto per il 2022 un'agevolazione sul pagamento della tariffa sui rifiuti (Tari) per le utenze domestiche, rivolta a famiglie con Isee fino ai 35 mila euro. Per avere diritto all’agevolazione per cui l’Amministrazione ha messo a disposizione 400 mila euro del Fondo per la lotta alla povertà da Covid 19, il richiedente deve essere titolare di utenza domestica, facente parte del nucleo familiare dell’intestatario della tassa, anagraficamente residente nell'alloggio oggetto della tassa per il quale chiede l’agevolazione. Si considerano equiparate le abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in struttura protetta a seguito di ricovero permanente, ciò a condizione che l’abitazione stessa non risulti occupata da altri nuclei familiari. Le agevolazioni saranno concesse nei limiti e fino ad esaurimento delle risorse assegnate dall’Amministrazione Comunale.

L’ufficio tributi predisporrà apposita graduatoria in ordine crescente di Isee e tenendo conto della data di presentazione della domanda all’Ufficio Protocollo. Nel caso in cui due o più nuclei familiari presentino lo stesso valore di Isee, verrà assegnata la precedenza a chi possiede almeno uno dei seguenti requisiti: presenza di almeno tre figli nel nucleo familiare, presenza di almeno un soggetto invalido nel nucleo familiare; presenza di almeno un soggetto ultrasessantacinquenne nel nucleo familiare; Nel caso di compresenza dei predetti requisiti, la preferenza verrà attribuita in base al maggior numero di requisiti.

La riduzione verrà assegnata ai soggetti in graduatoria fino alla posizione il cui ammontare cumulato delle riduzioni non supera l’ammontare della risorsa stanziata. L’avviso pubblico, con tutte le info. necessarie, è pubblicato sul sito del Comune (www.comunemascalucia.it), da cui è, inoltre, possibile scaricare la domanda da presentare entro, e non oltre, il 20 ottobre 2022. L’istanza per accedere alle agevolazioni può essere inviata tramite raccomandata, pec all’indirizzo e-mail: ced@pec.comunemascalucia.it o presentata direttamente all’Ufficio Protocollo.