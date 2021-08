Rapina e lesioni, aggravata misura cautelare per un pregiudicato

Nella mattinata odierna, il personale del commissariato di Acireale ha dato esecuzione a un’ordinanza di aggravamento di misura cautelare arrestando il pluripregiudicato acese, A.S. classe 1985. L’uomo, imputato per diversi reati, fra i quali rapina, lesioni aggravate e tentata estorsione, commessi in data 21 giugno 2019, è stato sottoposto alle misure cautelari degli arresti domiciliari, prima, e dell’obbligo di dimora successivamente. In particolare, il trentaseienne ha reiteratamente violato le misure di cui sopra, incorrendo in diverse segnalazioni degli uomini della polizia di Acireale, l’ultima delle quali, rassegnata all’autorità giudiziaria il 17 agosto appena trascorso, ha indotto il Tribunale di Catania a emettere il provvedimento di aggravamento, stabilendo che il pregiudicato fosse nuovamente ristretto agli arresti domiciliari. Il pregiudicato acese è stato rintracciato dagli agenti di polizia e tratto in arresto. Dopo gli adempimenti di rito, è stato accompagnato presso la propria abitazione per rimanervi ristretto in regime di arresti domiciliari.