Aggredirono motociclista con calci e pugni, avvisi orali per due ventenni

Il questore di Catania, Giuseppe Bellassai, ha emesso 17 avvisi orali nei confronti di altrettante persone. Sette di questi provvedimenti riguardano il divieto di possedere o utilizzare qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, radar e visori notturni, mezzi di trasporto modificati, armi a modesta capacità offensiva, riproduzioni di armi, armi giocattolo, altre armi o strumenti, in libera vendita, in grado di nebulizzare liquidi o miscele irritanti e prodotti pirotecnici di qualsiasi tipo.

I destinatari sono tutti pregiudicati per reati di criminalità diffusa e predatoria, spaccio di stupefacenti e maltrattamenti in famiglia. Tra i destinatari, in particolare, vi sono un 23enne e un 20enne, denunciati nei mesi scorsi per lesioni personali in concorso, in quanto individuati dagli agenti del commissariato “Borgo Ognina”, quali autori dell’aggressione, verificatasi nella serata del 27 agosto, in via Albertone Matteo.

In quella circostanza, i due giovani colpirono un ragazzo mentre era a bordo del proprio ciclomotore, facendolo cadere a terra e colpendolo violentemente con calci e pugni, tanto da provocargli un trauma cranico ed altre lesioni. Un avviso orale è stato, infine, adottato nei confronti di un 21enne che, nel mese di ottobre, è stato denunciato dagli agenti del commissariato di Nesima per lesioni, violenza, minaccia, resistenza ed oltraggio a Pubblico Ufficiale.

Il giovane, in quella circostanza, non si fermò all’alt dei poliziotti impegnati in un posto di controllo su viale Tirreno, tentando di fuggire per sottrarsi al controllo. Nel tentativo di dileguarsi, all’altezza dell’incrocio posto poche decine di metri dopo, provocò un incidente. Subito dopo, per eludere ogni controllo e allontanarsi dal luogo dell’accaduto, oppose una violenta resistenza nei confronti degli agenti intervenuti, colpendo uno di loro al volto.