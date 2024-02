Lavavetri reagisce al controllo degli agenti, immobilizzato con il taser e arrestato

Nel corso delle attività di controllo del territorio, gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura di Catania hanno notato sul ciglio della strada un cittadino straniero, con in mano un bastone lavavetri fermo all’incrocio tra via Diaz e viale Mario Rapisardi, che inveiva e gesticolava tentando di colpire le auto in transito e le persone a piedi. Gli agenti, scesi dall’auto, sono intervenuti per riportare l’uomo alla calma, ma l'esagitato ha reagito indirizzando il bastone verso gli operatori e poi minacciandoli con un cavatappi. Per alcuni minuti, nonostante i ripetuti inviti a gettarlo, l’uomo ha brandito il cavatappi contro i poliziotti scagliandosi contro di loro, fino a quando uno degli agenti è riuscito a toglierglielo di mano.

Nonostante fosse stato immobilizzato, l’uomo ha tentato più volte di divincolarsi e di sottrarsi al controllo, cercando di colpire il personale della questura. Dopo alcuni minuti, viste le continue e ripetute reazioni violente ed i tentativi di fuggire e di colpire i poliziotti, l’uomo è stato definitivamente immobilizzato con l’utilizzo del taser. Accompagnato presso gli uffici della polizia scientifica per le procedure di identificazione, è risultato essere un 32enne senza fissa dimora, irregolare sul territorio nazionale, tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale e condotto in carcere. Il bastone lavavetri ed il cavatappi sono stati invece sottoposti a sequestro. L’udienza di convalida si definita con una sentenza di applicazione della pena pari a 10 mesi di reclusione con il pagamento delle spese. Il cittadino straniero è stato quindi condotto presso l’ufficio immigrazione per la notifica del provvedimento di espulsione.