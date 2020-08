Aggredisce i poliziotti durante un controllo, arrestato

E' stato arrestato il 31enne Marco Pentolini e dovrà rispondere di diversi reati: resistenza, lesioni, minacce a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale. I fatti si sono svolti la scorsa notte quando l'uomo, fermato da una pattuglia, si mostrava sin da subito insofferente al controllo manifestando un evidente stato di ebrezza alcolica e rifiutandosi di fornire le proprie generalità agli agenti.

Condotto presso gli uffici di polizia per gli adempimenti di rito, il 31enne ha continuato a mantenere un atteggiamento ostile nei confronti degli operatori ,aggredendoli fisicamente e insultandoli. Così è stato arrestato e trattenuto in questura in attesa della celebrazione del giudizio di convalida.

