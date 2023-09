Aggredisce la compagna davanti ai figli piccoli, 33enne violento agli arresti domiciliari

I carabinieri della stazione di Mirabella Imbaccari hanno arrestato un 33enne per maltrattamenti in famiglia, dopo l'ennesima aggressione alla propria compagna, messa in atto davanti ai figli piccoli di 7, 5 e 3 anni. I militari sono intervenuti dopo aver ricevuto la richiesta d’aiuto avanzata dalla donna, che ha contattato direttamente la caserma locale, spiegando al militare di servizio, con la voce singhiozzante per il pianto, di essere stata aggredita dal compagno. Immediatamente è scattato l'intervento: la vittima era seduta su un divano del soggiorno e stringeva tra le braccia i tre figli piccoli, mentre il 33enne ancora inveiva contro di lei nonostante l’arrivo delle forze dell’ordine. I carabinieri hanno innanzitutto tentato di ricondurre alla calma l’uomo, e successivamente hanno ascoltato la donna che ancora aveva sul collo e sulla guancia i segni della violenza subita. Lei ha quindi raccontato di avere avuto l’ennesima discussione con il compagno, a causa della cura degli affari domestici. Il litigio è degenerato e l'uomo l’avrebbe aggredita verbalmente, per poi passare alle mani.

Con fatica i carabinieri sono riusciti a ricondurre il giovane alla ragione: continuava ad offendere la compagna ed ha perfino sferrato un pungo contro una porta di legno. La donna, una volta riacquistata la calma, ha riferito di aver subito altre aggressioni da parte del compagno che è poi stato ristretto presso il carcere di Caltagirone. L’autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto, disponendo successivamente gli arresti domiciliari.