Aggredisce la ex e le estorce del denaro, 42enne arrestato a Picanello

Gli agenti della squadra volante della polizia sono intervenuti in via De Caro, nel quartiere Picanello, avvertiti da una chiamata al numero unico per le emergenze che segnalava l'aggressione di una donna. Arrivati davanti alla casa segnalata, i poliziotti hanno fermato un 42enne pregiudicato catanese, risultato poi essere l'ex compagno della donna aggredita.

All'interno dell'abitazione, in preda a una crisi di pianto, la donna ha raccontato che, nel rientrare a casa, aveva notato il suo ex scendere dal piano superiore dalle scale condominiali con l'intento di aggredirla. Intuite le intenzioni, la donna ha iniziato a gridare cercando di raggiungere il piano terra dello stabile per chiedere aiuto a suo fratello.

Il tentativo della donna di lanciare l'allarme ha mandato su tutte le furie l'ex fidanzato violento che ha afferrato per i capelli la sua vittima e l'ha trascinata con forza verso la porta di casa pretendendo anche 100 euro. Il fratello dell'aggredita, dopo aver sentito le urla e intuito cosa stesse accadendo, ha allertato il 112 chiedendo l’intervento di una pattuglia. Ulteriori approfondimenti, hanno consentito ai poliziotti di verificare che il 42enne era già destinatario dell’ammonimento per violenze domestiche commesse nei confronti dell’ex compagna, emesso dal questore nello scorso mese di agosto. Il 42enne è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia ed è adesso rinchiuso nel carcere di piazza Lanza.