Aggredisce la fidanzata in piazza Europa e poi rompe il naso al poliziotto intervenuto

Le volanti della questura sono intervenuti in piazza Europa, insieme al personale del 118, a seguito di una chiamata giunta al 112 da parte di una donna che ha raccontato di trovarsi all’interno della propria vettura e di essere stata picchiata, con calci e pugni, dal fidanzato. Giunti con tempestività sul posto, gli agenti hanno individuato la ragazza mentre altri equipaggi si sono recati presso la residenza del fidanzato, dove è stato rintracciato.

L’uomo, un 27enne catanese, alla vista degli operatori è andato in escandescenza, iniziando a sputare e opponendo una strenua resistenza, fino a colpire con un pugno in pieno volto uno degli agenti. Il poliziotto è stato accompagnato presso il pronto soccorso, dove è stata riscontrata la frattura delle ossa del setto nasale.

Il giovane, seppur con difficoltà, è stato bloccato e messo in sicurezza. E' stato arrestato per il reato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. Nel frattempo, la ragazza, vittima delle violenze, è stata accompagnata presso il pronto soccorso. Una volta formalizzata la denuncia, il 27enne è stato denunciato per il reato di lesioni e minacce.