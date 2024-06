Prende a pugni il padre accusandolo di aver rotto il cambio della sua auto: arrestato 42enne violento

Gli agenti del commissariato di di Acireale hanno messo fine ad un vero e proprio incubo per due genitori che, negli ultimi tre anni, hanno dovuto fare i conti con il proprio figlio 42enne, senza precedenti né giudiziari né di polizia, rientrato nell’abitazione familiare dopo un’esperienza lavorativa all’estero. Gli atteggiamenti violenti nei confronti dei familiari erano divenuti parte della quotidianità, con un’escalation di minacce e maltrattamenti culminati nell’ennesima aggressione, sventata dall’intervento degli agenti.

Nell’ultimo episodio di violenza, l’uomo si è introdotto nella camera da letto dei genitori, all’alba, mentre ancora dormivano per minacciarli di morte. Successivamente è passato alle vie di fatto, colpendo il padre con pugni alla testa, accusandolo di aver guastato il cambio della sua auto e intimandogli di provvedere immediatamente alla riparazione. In difesa del genitore è intervenuto il fratello dell’aggressore che, non appena ha sentito le urla ed il trambusto dalla propria camera, ha chiesto l’intervento della polizia per evitare che la situazione degenerasse ulteriormente.

I poliziotti hanno raccolto la segnalazione pervenuta al 112, giungendo in pochi minuti nell’abitazione in via delle Terme. Anche durante il loro intervento, lo scalmanato che ha continuato a minacciare di morte i suoi familiari. Da quanto appreso, i suoi atteggiamenti violenti avevano assunto quasi cadenza giornaliera: si lamentava per cibo preparato gettando i piatti in aria ed in altre occasioni aveva lanciato o danneggiato altri oggetti. Le reazioni violente finivano spesso con aggressioni fisiche nei confronti dei familiari. In una circostanza aveva afferrato la madre per il collo, non riuscendo a causare danni peggiori grazie all'intervento del fratello minore. Vista la gravità dell'operazione, i poliziotti lo hanno arrestato in flagranza per i reati di tentata estorsione, maltrattamenti in famiglia e atti persecutori. Una volta informato il pm di turno, l’uomo è stato condotto in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria.