Aggredisce gli agenti durante un controllo: arrestato

Nella nottata appena trascorsa, gli agenti delle volanti, durante l’attività di controllo del territorio, hanno arrestato un uomo di 21 anni per i reati di resistenza e minacce a pubblico ufficiale. I poliziotti avevano individuato tre persone sospette, due uomini e una donna, che si allontanavano da Piazza Bonadies in direzione dello Stadio e, vista l’ora tarda, li hanno raggiunti e controllati. Durante il controllo uno di questi si è mostrato da subito insofferente, iniziando a inveire contro gli agenti, proferendo frasi minacciose, cercando anche di colpire con un pugno uno degli operatori. L’atteggiamento riottoso del giovane è continuato anchedopo l’invito a salire sull’auto di servizio, tanto che da questo è nata una colluttazione con gli agenti che hanno dovuto ammanettarlo e accompagnarlo presso gli uffici dell’Upgsp. Dell’arresto è stata Informata l’autorità giudiziaria che ha disposto gli arresti domiciliari, in attesa del giudizio direttissimo.