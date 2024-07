Picchia madre e sorella ed ai carabinieri dice: "Non trovavo le mie cuffie"

I carabinieri della caserma di Mascali sono intervenuti in un'abitazione di via Guglielmo Marconi in cui un ventenne stava maltrattando la sorella ventiquattrenne e i propri genitori. Al loro arrivo, hanno trovato la ragazza ad attenderli su strada, in evidente stato d’agitazione, con vistosi graffi sulle braccia ed al collo. I militari hanno quindi rassicurato la vittima, mettendola in sicurezza e, sentendo urla e rumori provenire dall’interno dell’abitazione, si sono affrettati a entrare in casa. Hanno subito notato soprammobili rovesciati e altri oggetti sparsi per terra, trovando la madre con evidenti segni rossi sulle braccia.

Il ventenne, in evidente stato di agitazione ed ancora presente dentro l’appartamento, è stato subito immobilizzato. Probabilmente per sminuire l'accaduto, si è giustificato riferendo che non trovava le sue cuffie e che la madre si era rifiutata di dargli una seconda bevanda. Le donne sono state accompagnate in in ospedale ed i medici hanno riscontrato ad entrambe delle contusioni multiple. L'esagitato aggressore è stato condotto in caserma ed arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. L'autorità giudiziaria ha convalidato il provvedimento disponendo per lui la misura cautelare degli arresti domiciliari.