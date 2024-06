Chiede soldi ai parenti per comprare droga e minaccia il padre con un coltello, arrestato 38enne

I carabinieri del nucleo radiomobile di Catania hanno arrestato nel quartiere San Giorgio, un 38enne pregiudicato del posto. E' accusato dei reati di maltrattamenti verso i propri familiari e estorsione. La centrale operativa ha ricevuto la richiesta di aiuto da parte di un uomo che aveva raccontato agli operatori di essere stato appena aggredito dal figlio, tossicodipendente e sottoposto agli arresti domiciliari per una rapina nell’abitazione familiare. Una gazzella dell’Arma, già impiegata in un servizio di pattugliamento proprio a San Giorgio, in pochi minuti si è portata sul posto ed ha trovato, in strada, l'autore della richiesta di aiuto. Era ancora scosso e si stava sbracciando per attirare l’attenzione dei militari, invitandoli successivamente a seguirlo. Dopo averlo rassicurato, gli operatori hanno fatto accesso all'immobile, scorgendo subito il figlio 38enne che stava aggredendo con calci e pugni la madre e la sorella.

Minaccia il padre con un coltello davanti ai carabinieri

Alla vista dei militari, il giovane si è allontanato dalle due donne e si è precipitato in cucina, dove ha afferrato un coltello, minacciando il padre di fargliela pagare per aver chiamatole forze dell'ordine. Prima che potesse avvicinarsi ai parenti, i militari lo hanno bloccato e disarmato, mettendolo in sicurezza. Dopo essersi accertati che i familiari aggrediti non avessero bisogno di cure mediche, i carabinieri hanno portato l'uomo in caserma per poi essere raggiunti dall’intero nucleo familiare che ha sporto denuncia contro di lui.

Aveva tentato di rubare la carta di credito della madre

Dal racconto dei parenti è emerso che il giovane chiedeva continuamente denaro ai genitori e quel giorno aveva anche tentato di rubare la carta di pagamento della madre che, era riuscita a riprenderla strappandogliela dalle mani. Avendo compreso che quel giorno non avrebbe potuto comprare la droga, l'esagitato era andato in escandescenza, rompendo tutto ciò che aveva a portata di mano e scagliandosi anche sulla madre e sulla sorella. L’autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto e disposto la misura della custodia cautelare nel carcere di Piazza Lanza.