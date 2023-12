Spintona un passante ed aggredisce gli agenti che cercano di calmarlo, 35enne denunciato

Nel corso dei servizi serali e notturni di controllo del territorio, la polizia di Stato ha denunciato un cittadino catanese in stato di libertà poiché resosi responsabile dei reati di resistenza, oltraggio e minacce a Pubblico Ufficiale. Nel tardo pomeriggio, gli agenti delle volanti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico sono intervenuti su richiesta della centrale operativa nei pressi di un’attività commerciale ubicata in Corso Sicilia dove un cittadino aveva segnalato di essere stato aggredito. Giunti sul posto, gli operatori hanno rintracciato la vittima, che ha raccontato di essere stata spintonato da un uomo dopo il suo diniego alla richiesta di elemosina. Grazie alla descrizione fornita, i poliziotti hanno individuato l’autore dei fatti segnalati.

Ma mentre cercavano di identificarlo, l’uomo ha iniziato a manifestare impazienza, cercando di allontanarsi dal luogo del controllo al fine di sottrarsi all’accertamento es ha ricominciato ad importunare nuovamente i passanti in transito, richiedendo l’elemosina incurante della presenza della polizia. Il 35enne è poi andato in escandescenza, inveendo contro i poliziotti con frasi oltraggiose e diventando ancor più aggressivo nei loro confronti. Dopo essere stato bloccato, è stato fatto salire sull’auto di servizio ed accompagnato negli uffici della questura. Ma proprio in quel momento, ha iniziato a colpire l’interno della volante, pretendendo di essere "lasciato stare in pace" e continuando ad offendere, a minacciare e a cercare di colpire gli operatori di polizia anche dopo essere stato condotto in commissariato per essere denunciato in stato di libertà.