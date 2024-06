Scaglia oggetti sulle auto in sosta e aggredisce gli agenti: 25enne senza fissa dimora arrestato

La polizia ha arrestato un 25enne magrebino pregiudicato per resistenza, violenza, minaccia e lesioni a pubblico ufficiale. Gli agenti in moto sono intervenuti in piazza Turi Ferro, insieme ai colleghi di altre pattuglie per aver ricevuto, da alcune persone lì presenti, la segnalazione di due stranieri che stavano scagliando oggetti sulle auto in transito e parcheggiate.

Con non poche difficoltà i poliziotti sono riusciti a bloccare uno dei uomini, l'altro è riuscito a far perdere le proprie tracce, accompagnandolo poi negli uffici della polizia scientifica. Durante il tragitto, l’uomo, è andato nuovamente in escandescenza, prendendo a testate la vettura di servizio. Una volta giunti presso gli uffici della Polizia Scientifica, l’uomo ha continuato a tenere un atteggiamento aggressivo nei confronti degli agenti, sferrando anche dei calci all’indirizzo degli operatori che, successivamente, in seguito alle ferite riportate sono stati affidati alle cure dei sanitari del pronto soccorso.

Il violento è stato identificato per un 25enne magrebino pregiudicato, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale. Terminate le operazioni concernenti l’identificazione, lo straniero è stato accompagnato, per gli ulteriori adempimenti, negli uffici delle volanti, ma anche questa volta, durante il tragitto, è andato nuovamente in escandescenza all’interno della vettura di servizio tentando di danneggiarla e costringendo i poliziotti, per riportarlo alla calma, a fare uso dello spray urticante in dotazione alla polizia.