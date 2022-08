Aggredisce poliziotti dopo aver tentato di rubare la batteria di una bici elettrica

Nella tarda mattinata di ieri, personale delle volanti è stato inviato al viale Vittorio Veneto presso un'attività commerciale, a seguito della richiesta da parte di una donna che segnalava come il proprio figlio avesse appena bloccato un ladro mentre tentava di asportare la batteria della sua bicicletta elettrica.

Sul posto gli Agenti hanno arrestato il malvivente, un pregiudicato per reati contro il patrimonio, che sin dall'arrivo degli operatori iniziava ad inveire nei loro confronti, opponendosi veemente all'arresto con spinte e strattoni, cercando in ogni modo di divincolarsi per guadagnarsi la fuga. Uno degli Agenti riportava delle lesioni giudicate guaribili in 5 giorni.

Il malvivente è stato quindi arrestato per tentato furto, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. Inoltre, all'interno dello scooter che aveva in uso, venivano ritrovati degli arnesi atti allo scasso, opportunamente sequestrati e, pertanto, veniva anche denunciato per tale reato. L'uomo veniva quindi accompagnato in Questura per gli ulteriori accertamenti e, dei fatti veniva data notizia al P.M. di turno, che disponeva di sottoporre l'uomo agli arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissima fissato per la mattina di domani.