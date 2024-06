Via Monserrato, un 31enne minaccia i passanti ed aggredisce gli agenti: arrestato

Nei giorni scorsi, la polizia di Stato ha arrestato un 31enne di origini straniere, colto in flagranza di reato per violenza, minaccia, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Alcuni cittadini avevano segnalato ad un equipaggio del commissariato Borgo-Ognina, in transito per via Monserrato durante un controllo pomeridiano, la presenza di un uomo straniero che minacciava i passanti con un oggetto metallico appuntito. Giunti sul luogo, gli agenti hanno individuato la persona segnalata.

Il primo tentativo di aggressione e la fuga

Non appena si sono avvicinati, l’uomo ha tentato di colpire uno dei due poliziotti con l’arnese che aveva in mano, ma il poliziotto è riuscito ad evitare il colpo chiudendo repentinamente il finestrino dell'auto di servizio. L’uomo ha poi mostrato un atteggiamento ancora più aggressivo, tentando di sottrarsi al controllo e cercando di allontanarsi per le vie della zona. Gli agenti lo hanno inseguito anche per impedire che potesse ferire i passanti.

Agenti costretti a ricorrere alle cure mediche

A quel punto, i falchi della squadra mobile sono intervenuti in supporto ai colleghi, cinturando le vie di fuga per impedire al ricercato di allontanarsi ulteriormente. Usando le teniche operative previste in questi casi, i poliziotti sono riusciti ad immobilizzarlo e a disarmarlo, non senza difficoltà. Si trattava di uno straniero irregolare sul territorio nazionale, successivamente arrestato e, d’intesa con il pubblico ministero di turno, trasferito presso il carcere di Piazza Lanza. Sia i poliziotti della squadra mobile che quelli del commissariato Borgo-Ognina hanno dovuto ricorrere alle cure mediche per le lesioni riportate durante le fasi di controllo e identificazione dell’uomo. Nei giorni successivi, l’arresto è stato convalidato dall’autorità giudiziaria, che ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere per l’uomo.