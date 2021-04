Rifiuta di indossare la mascherina e aggredisce autista dell'Amt: denunciato

Nel pomeriggio di ieri, personale delle volanti è intervenuto in Via Borgese – quartiere Nesima – nei pressi della fermata degli autobus, per una segnalazione di un passeggero molesto su bus dell’Amt. Sul posto, gli agenti hanno accertato che un individuo, nonostante i ripetuti inviti dell’autista dell’autobus e degli altri passeggeri, si rifiutava di indossare la mascherina e di scendere dal mezzo, costringendo l’autista ad arrestare la marcia del veicolo e a non poter proseguire il servizio. Pur in presenza dei poliziotti, il giovane ha opposto resistenza al controllo, pronunciando minacce e rifiutando di fornire le proprie generalità. Pertanto, dopo aver bloccato il giovane, gli operatori lo hanno accompagnato presso gli uffici della questura per gli accertamenti e gli ulteriori adempimenti. All’esito dell’attività il giovane, dopo essere stato identificato, è stato denunciato per il reato di interruzione di pubblico servizio, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale e per aver rifiutato di fornire le proprie generalità. Lo stesso è stato, inoltre, sanzionato amministrativamente per la violazione delle norme finalizzate al contenimento della diffusione del virus Covid-19, avendo rifiutato di indossare la mascherina.