Aggredisce l'ex moglie durante un litiglio, arrestato 39enne: "Ti taglio a pezzi e ti metto nel congelatore"

Aggrediti anche la sorella dell'uomo e il suo fidanzato

Successivamente, ha fatto cadere un espositore e delle fatture, insultando pesantemente la 45enne che, terrorizzata, si è chiusa in bagno, ascoltando rumori di oggetti lanciati in aria. Una volta uscita, ha trovato sedie rotte, frutta schiacciata sul pavimento e altri oggetti danneggiati. Un cliente, militare dell'Arma in pensione, a quel punto ha accompagnato la donna in caserma. Nel frattempo, un carabiniere fuori servizio della stazione di Fiumefreddo è intervenuto nel locale, trovando il 39enne con segni di colluttazione. La ricostruzione dei fatti ha rivelato che la sorella dell'uomo e il suo fidanzato erano intervenuti durante l'aggressione, con quest'ultimo che aveva avuto uno scontro fisico con il 39enne prima di andarsene con la compagna. L'esagitato, intento a chiudere il locale, ha avuto altri scatti d'ira davanti al carabiniere, gettando utensili e altro materiale.

"A quella l’ammazzo, le brucio la macchina"

Poco dopo, i colleghi della stazione di Fiumefreddo hanno identificato e messo in sicurezza l'aggressore, procedendo poi alla perquisizione del bar. Nel bagno hanno trovato la sega da potatura utilizzata per minacciare la donna. Durante l'intervento delle forze dell'ordine, il 39enne ha continuato con le sue minacce, dicendo: "ora gli do fuoco, tanto il locale è mio, mi potete attaccare, a quella l’ammazzo, le brucio la macchina". In caserma, la donna ha raccontato che l'episodio rappresentava solo la punta dell'iceberg di una serie di prepotenze e continue richieste di denaro immotivate, aggravate dalla gestione comune dell'attività commerciale, nonostante fossero separati come coppia. I militari hanno sequestrato l'arnese e messo l'indagato a disposizione dell'autorità giudiziaria, che ha convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare in carcere presso la casa circondariale catanese di Piazza Lanza, dove si trova attualmente.