Ancora violenza nelle carceri, poliziotto aggredito a calci e pugni da detenuto

Alta tensione, la scorsa domenica nel carcere minorile Bicocca di Catania. La denuncia è del sindacato autonomo polizia penitenziaria Sappe, per voce del segretario nazionale per la Sicilia Calogero Navarra, che spiega la mattina di tensione vissuto nel carcere catanese: “Ormai è evidente, la polizia penitenziaria è sotto attacco. Ennesima aggressione nel carcere minorile di Catania Bicocca nella tarda mattinata di domenica: un giovane detenuto di origini maghrebine, durante lo svolgimento delle attività, pretendeva con arroganza di conferire con il comandante. Il poliziotto preposto lo invitava a pazientare, poiché al momento non era possibile: per tutta risposta, il detenuto gli si scagliava contro colpendolo con calci e pugni. Sono intervenuti prontamente altri colleghi, tra cui il vicecomandante, per contenere la furia violenta del nordafricano.

L’agente e il vice comandante sono rimasti feriti durante la colluttazione e refertati presso l'ospedale cittadino con prognosi di 5 giorni s.c.”. Impietosa la denuncia di Navarra: “Non ci sono più parole per definire le condizioni di lavoro della polizia penitenziaria. La situazione è a dir poco drammatica. Le aggressioni sono all'ordine del giorno e nonostante le innumerevoli denunce del Sappe. Tutti stanno a guardare e ad aspettare: ma cosa? Che qualche onesto servitore dello Stato ci lasci le penne? Ora veramente basta! La polizia penitenziaria chiede aiuto alle istituzioni affinché si ponga rimedio a questo scempio”. Per Donato Capece, segretario generale del Sappe, che esprime solidarietà e vicinanza agli Agenti feriti, quel che serve sono “interventi urgenti e strutturali che restituiscano la giusta legalità al circuito penitenziario intervenendo in primis sul regime custodiale aperto. Servono più poliziotti e regole d’ingaggio chiare, tecnologia e formazione per chi sta in prima linea nelle sezioni, strumenti di difesa e contrasto delle violenze. Oggi tutti scoprono che la giustizia minorile così com’è non va, ma è da troppo tempo che il Sappe denuncia come registriamo già da mesi, con preoccupante frequenza e cadenza, il ripetersi di gravi eventi critici negli istituti penitenziari per minori d’Italia. È da sottolineare che nell'ultimo periodo diversi detenuti delle carceri minorili provocano con strafottenza modi inurbani e arroganza i poliziotti penitenziari, creando sempre situazioni di grande tensione. E questo anche perché ancora non si è messa mano alla revisione della legge assurda che consente la detenzione di ristretti adulti fino ai 25 anni di età nelle strutture per minori.

"Legge voluta - aggiunge - dal Ministro della Giustizia Orlando con Renzi premier, lasciata intonsa dal Guardasigilli Bonafede con Conte presidente del Consiglio e lo stesso da Cartabia e Draghi”. Capece ricorda infine che “la realtà detentiva minorile italiana, come denuncia sistematicamente il SAPPE, è più complessa e problematica di quello che si immagina: per questo si dovrebbe ricondurre la Giustizia minorile e di Comunità nell’ambito del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria piuttosto che mantenerla come Dipartimento a sé”.