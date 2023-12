Due soccorritori del 118 aggrediti durante un intervento: ricoverati al Garibaldi

Due soccorritori, un uomo e una donna, volontari della pubblica assistenza Anpas Sicilia emergenza one sono stati aggrediti questa mattina mentre erano in servizio per il 118. I due volontari, attivati dalla centrale operativa 118 dopo la chiamata di un autista del servizio urbano per un uomo in evidente stato psico fisico alterato all’interno di un bus, sono arrivati sul posto, in via Cifali, per prestare le prime cure. Alla richiesta dei documenti per la compilazione della scheda sanitaria, però, l’uomo è andato in escandescenza iniziando a imprecare e aggredendo i soccorritori. I due volontari sono stati colpiti violentemente dall’uomo e per questo trasferiti all’ospedale Garibaldi di Catania.

Il soccorritore ha riportato la frattura di un dito con una prognosi di 30 giorni, l’autista ha subito un trauma cranico. Anpas Sicilia è vicina alla pubblica assistenza catanese e ai due volontari soccorritori che hanno subito questo vile attacco mentre prestavano un servizio utile alla comunità. Nel 2020, dopo le tante denunce di Anpas nazionale rispetto ad aggressioni subite da volontari e volontarie, un ddl per punire la violenza contro gli operatori sanitari è diventato legge: sanzioni da 500 a 5 mila euro e con la reclusione da 4 a 10 anni (per lesioni gravi) e da 8 a 16 anni (per lesioni gravissime).

"Siamo dell’idea che chi porta soccorso debba essere tutelato sempre, ancora di più se a farlo sono i volontari cioè uomini e donne che mettono il proprio tempo a disposizione della comunità andando, di fatto, a colmare il vuoto lasciato dalle istituzioni. - fa sapere Lorenzo Colaleo, presidente di Anpas Sicilia - i due soccorritori hanno tutto il nostro sostegno. Li ringraziamo per quello che fanno ogni giorno e auguriamo loro una pronta guarigione".