Calci e pugni al medico di turno del pronto soccorso: arrestato pregiudicato di 33 anni

Un pregiudicato catanese di 33 anni, è stato arrestato dagli agenti delle volanti per lesioni aggravate, commesse ai danni di un operatore sanitario, e per resistenza a pubblico ufficiale.

Nello specifico l’uomo, giunto al pronto soccorso dell’ospedale Cannizzaro per accompagnare il figlio, avrebbe aggredito con calci e pugni il medico di turno, causandogli un trauma cranico-facciale, verosimilmente perché infastidito dai tempi d’attesa del pronto soccorso. Sul posto, sono immediatamente intervenute alcune pattuglie, i cui componenti hanno subito rintracciato l'uomo, il quale si presentava in evidente stato di alterazione psicofisica, continuando a inveire e proferire frasi minacciose, sia nei confronti degli stessi agenti, sia nei confronti del personale sanitario presente. Solo dopo diversi minuti, e con non poche difficoltà, gli operatori della Volante sono riuscite a bloccare il 33enne che è stato condotto successivamente negli uffici della Questura e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.