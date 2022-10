Si rifiuta di spostare l'auto e viene aggredito e pestato: tre denunce

Un episodio di violenza ingiustificata è avvenuto lo scorso 10 ottobre in via Sangiuliano ai danni di cittadino austriaco da tempo residente a Catania, il quale ha raccontato agli agenti della polizia intervenuti sul posto di essere stato aggredito dopo aver parcheggiato poco prima l’autovettura nei pressi della propria abitazione, sita in via Sangiuliano, al fine di consentire che i propri figli, due gemelli disabili, potessero salire agevolmente a bordo.

Dopo aver parcheggiato l’auto, l’uomo, infatti, sarebbe stato avvicinato da un individuo che gli avrebbe intimato di spostarla subito da quel posto, perché proprio lì dovevano parcheggiare altre persone – operai che lavoravano in zona – che stavano per sopraggiungere.

L’uomo non ha però ceduto e, a seguito, del suo diniego è stato vittima di una violenta aggressione da parte del giovane, spalleggiato da altre due persone. un vero e proprio pestaggio nei confronti dell’uomo, “colpevole” solo di aver parcheggiato la propria autovettura nei pressi dell’abitazione, per farvi salire i propri figli disabili, purtroppo costretti ad assistere, inermi, all’aggressione ai danni del padre.

A causa dei colpi subiti l’uomo ha riportato diverse ferite e contusioni giudicate guaribili in due giorni di prognosi e ha subito anche il danneggiamento del proprio orologio, di particolare valore. Dalle informazioni acquisite nell’immediatezza dalla vittima dell’aggressione e da alcuni passanti, gli agenti sono riusciti ad individuare il cantiere edile ove prestano la propria attività lavorativa i tre autori della violenta aggressione, riuscendo in un primo momento a rintracciarne soltanto uno, il quale avrebbe ammesso da subito le proprie responsabilità, confermando che alla lite avevano preso parte anche i suoi due figli, successivamente rintracciati ed identificati. Alla luce di quanto accaduto i tre uomini sono stati deferiti in stato di libertà per il reato di lesioni aggravate in concorso e danneggiamento.