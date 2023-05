Individuato l'autore della violenta rapina al turista polacco in piazza Stesicoro

Sarebbe già in stato di fermo il presunto autore della violenta rapina, avvenuta lo scorso 13 maggio in piazza Stesicoro, ai danni di un turista polacco. Che versa ancora in gravi condizioni presso l'ospedale Garibaldi di Catania a causa delle lesioni subite, contestate al ventenne extracomunitario individuato dagli inquirenti. Obiettivo del rapinatore era l'Iphone della vittima. Per sottrargli il telefono, la vittima sarebbe stata aggredita e spintonata, cadendo per terra e sbattendo poi la testa. La questura non ha ancora confermato ufficialmente la notizia. Per ulteriori dettagli, sarà infatti necessario aspettare la convalida del provvedimento cautelare emesso dalla Procura di Catania. Le indagini sono state svolte, nel massimo riserbo, dalla squadra mobile etnea.