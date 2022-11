Poliziotta presa a pugni in questura, scatta anche l'avviso orale per il bengalese arrestato

Il questore di Catania ha emesso il provvedimento di avviso orale nei confronti del 28enne bengalese che, lo scorso 1 novembre, ha aggredito due poliziotte catanesi nei pressi della questura. Nel pomeriggio della giornata di Ognissanti l'uomo si è presentato presso il corpo di guardia, rivolgendo delle incomprensibili richieste al personale di turno che, per cercare di comprendere le sue esigenze, si è avvicinato ricevendo in cambio una raffica di pugni. L'agente vittima dell'episodio di violenza ha riportato delle lesioni al volto ed alla spalla. L'aggressore è stato subito dopo bloccato ed arrestato. Nella giornata di ieri, a conclusione del giudizio per direttissima, l'autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto ed applicato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia.

Inoltre, nei confronti dello stesso bengalese, ritenuto pericoloso per l’ordine e la sicurezza pubblica, è stato emesso il decreto di trattenimento del questore, in quanto aveva richiesto protezione internazionale. E' stato quindi condotto presso il centro di permanenza per i rimpatri di Caltanissetta. L’autore dell’aggressione ai danni della poliziotta, che in passato è risultato essere stato autore di reati simili, è stato anche sottoposto alla misura di prevenzione dell’avviso orale e diffidato a tenere una condotta conforme alla legge. In caso contrario, potrà essere proposto per l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.