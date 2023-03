Aggressione poliziotto, sottosegretario al ministero dell'Interno Molteni: "Taser strumento straordinario di difesa"

"Bene l'intervento degli agenti della polizia di Acireale che, grazie all'utilizzo del dispositivo ad impulsi elettrici 'Taser', hanno neutralizzato un uomo di 35 anni che ha dato in escandescenza, aggredendo e ferendo con un bastone uno dei poliziotti intervenuti al quale rivolgo vicinanza e solidarietà per una rapida guarigione". Lo afferma, in una nota, il sottosegretario al ministero dell'Interno, Nicola Molteni, nel commentare i dati dell'utilizzo del Taser ad un anno di distanza dal suo impiego tra le dotazioni delle Forze di Polizia italiane.

"Solo grazie al Taser e alla capacità e professionalità degli agenti si è evitato il peggio. Il dispositivo di sicurezza e tutela, fortemente voluto dalla Lega, è in uso alle nostre Forze di Polizia da un anno", continua Molteni.

"Dal 14 marzo al 31 dicembre 2022 sono 900 i casi in cui si è reso necessario l'utilizzo del taser: in 269 situazioni è bastato estrarre l'arma a impulsi elettrici, in 204 si è ricorso semplicemente al 'warning arc' (arco elettronico di avvertimento) e in altri 427 al lancio dei dardi. Il Taser ad oggi si conferma uno straordinario strumento di difesa e non di violenza, di sicurezza e non di offesa, indispensabile per la tutela dell'incolumità delle nostre donne e uomini in divisa, il cui utilizzo dovra' necessariamente essere implementato", conclude.