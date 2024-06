Aggressione al pronto soccorso del Cannizzaro: due dottoresse e un paziente minacciati con una forbice

Un uomo straniero con problemi psichiatrici è stato protagonista la scorsa domenica di un'aggressione al pronto soccorso dell'ospedale Cannizzaro di Catania. L'uomo, che già in passato aveva avuto atteggiamenti violenti, era stato portato in ospedale dalla polizia dopo essere stato protagonista di scene di escandescenza in centro città.

Giunto al pronto soccorso, l'uomo ha iniziato a minacciare e colpire con una forbice due dottoresse e un paziente. Nella colluttazione, una delle dottoresse è caduta a terra, rimanendo leggermente ferita. Grazie all'intervento di un infermiere e degli agenti di polizia, che si trovavano già nell'ospedale, l'uomo è stato bloccato. Per lui è stato disposto il trattamento sanitario obbligatorio (Tso).

"Non facciamo e non faremo mai passare sotto silenzio gli episodi di violenza ai danni di lavoratrici e lavoratori della Sanità negli ospedali catanesi. Dopo l'aggressione delle due dottoresse chiediamo risposte. Verifiche e soluzioni. Sicurezza. La solidarietà non basta". Lo affermano in una nota i segretari di Uil e Uil Fpl Catania, Enza Meli e Mario Conti. "Vogliamo intanto sottolineare - aggiungono - il coraggio e la generosità di un infermiere che, incurante del pericolo, ha impedito con il suo intervento un esito ben più grave dell'accaduto”.

“Crediamo - evidenziano - vada reso pubblico questo gesto e dato merito al suo autore, ma al tempo stesso ci auguriamo non siano necessari in futuro altri atti di eroismo come quelli che vede oggi impegnato, spesso in silenzio e con una frequenza ormai intollerabile, il personale degli ospedali Offriamo, come sempre, pieno sostegno sindacale e legale a lavoratrici e lavoratori vittime di violenze, verbali o fisiche”.

