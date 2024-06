Aggrediscono e rapinano un uomo intervenuto per difendere un disabile, arrestati in tre

Si sono aperte le porte del carcere per tre cittadini stranieri, ritenuti gli autori di una violenta aggressione con rapina ai danni di un uomo, anche lui non italiano, che aveva "osato" difendere un disabile, picchiato poco prima a San Berillo. I fatti risalgono al gennaio 2023. Quella che sarebbe divenuta poi la vittima del pestaggio, nel momento in cui gli era stato riferito che un suo conoscente portatore di handicap stava subendo per l’ennesima volta un’aggressione gratuita ad opera di un gruppo di giovani, anche loro stranieri, si è precipitata in fretta e furia tra via Carro e via Delle Finanze per soccorrerlo, trovandolo già con una ferita sanguinante al capo. Solo dopo aver richiesto l’intervento di un’ambulanza per il trasporto dell’amico in ospedale, l'uomo si è imbattuto nello stesso gruppo di prima, composto dai tre indagati.

Lo spray urticante ed il pestaggio

A quel punto, mentre porgeva le proprie rimostranze, è stato circondato e poi colpito agli occhi con uno spray urticante, cadendo a terra. Approfittando della sua momentanea debolezza, gli aggressori si sono fiondati su di lui tenendo un coltello in mano e lo hanno rapinato del marsupio con dentro circa 300 euro, colpendolo poi con più fendenti in diverse parti del corpo, fino a fargli perdere conoscenza. E' stato poi condotto in codice rosso presso un ospedale cittadino e successivamente dimesso con una prognosi di trenta giorni.

Le indagini per identificare gli autori

A quel punto sono iniziate le indagini condotte dalla sezione criminalità straniera e prostituzione della squadra mobile. Gli agenti hanno così raccolto gli indizi necessari per identificare gli autori della vile aggressione, consentendo al giudice per le indagini preliminari di emettere la misura cautelare della custodia in carcere. Un primo indagato, senza fissa dimora, è stato rintracciato in città dagli agenti della squadra mobile e condotto nel carcere di Piazza Lanza. Nelle stesse ore, un secondo provvedimento è stato eseguito direttamente presso il carcere Ucciardone di Palermo, in cui il secondo indagato si trovava ristretto per altra causa. Più complicata l'individuazione dell'ultimo componente del terzetto, che aveva lasciato l'Italia: nei giorni scorsi è stato arrestato dagli agenti della polizia di frontiera dello scalo milanese di Malpensa e successivamente condotto presso la casa circondariale di Busto Arsizio.