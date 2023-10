Un alunno ed una professoressa del De Felice aggrediti da un gruppo di ragazzi

Un alunno dell'istituto tecnico De Felice di Catania è stato aggredito lunedì scorso insieme ad una professoressa dello stesso istituto da parte di un gruppo di ragazzi, anche loro studenti. A darne notizia durante il consiglio comunale straordinario sulla sicurezza, convocato questa mattina a Palazzo degli Elefanti, è il consigliere comunale di Fratelli D'Italia Giovanni Magni, che presiede la VII commissione consiliare permanente Pubblica Istruzione e Beni Culturali.

"Ho sentito telefonicamente il padre del giovane e vorrei che, in seguito alla presentazione della denuncia, il Comune si costituisse parte civile in un eventuale procedimento giudiziario, proprio per dare a tutta la cittadinanza un messaggio di legalità. Non dobbiamo creare allarmismo, ma dare risposte ed essere presenti sul territorio. Durante il consiglio comunale abbiamo parlato di diverse problematiche che riguardano la sicurezza. Vorrei sottolineare a tal proposito che la dispersione scolastica non è estranea a questo tema. L'idea di base è quella di creare alternative: aprire le scuole per fare aggregazione, oltre che per i percorsi scolastici, potrebbe alimentare una coscienza civica anche da parte dei giovanissimi".